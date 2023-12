MICHAEL GREGORIO GALAXIE Amneville Les Thermes, 13 janvier 2024, Amneville Les Thermes.

MICHAËL GREGORIO – L’ODYSSEE DE LA VOIXAvec L’Odyssée de la voix, Michaël Gregorio, accompagné de ses musiciens, nous embarque dans un spectacle grandiose mêlant humour, performances vocales et émotions.Dans ce voyage expérimental, il nous invite à explorer la voix dans toute sa diversité : de la variété au rap, du rock à la musique classique, du jazz au death métal, …Mais à trop tirer sur la corde, cette voix parfois se brise. Rien de tel qu’un saut dans l’image pour remonter sa piste, du cinéma muet de Chaplin aux comédies musicales. Image et son se réunissent dans un univers de chansons et de voix cultes que nous revisitons avec enchantement. « Drôle, ultra-rythmé, décalé et féerique. » Télérama Sortir« II y a de l’humour, beaucoup, dans ce spectacle hybride, mais aussi de l’émotion. […]Gregorio est au sommet de son art. » Paris Match« Puissant, époustouflant, aucun style ne lui échappe… Plus de 2 heures de folie. » Le Figaro« Le rire, la complicité, la stupéfaction et l’émerveillement n’ont cessé de traverser la salle » Le Bien Public« Un voyage sidérant dans les univers de Michaël Gregorio […] (qui) a allumé des myriades de petites étoiles dans les yeux du public » Le Courrier Picard« Entre humour et poésie, Michaël Gregorio manie les voix autant que l’humour et l’ironie. » Le Dauphiné Libéré

2024-01-13 à 20:00

