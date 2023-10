LOMEPAL GALAXIE Amneville Les Thermes Catégorie d’Évènement: Amneville Les Thermes LOMEPAL GALAXIE Amneville Les Thermes, 11 novembre 2023, Amneville Les Thermes. LOMEPAL GALAXIE a lieu à la date du 2023-11-11 à 20:00:00.

Tarif : 39 à 49 euros. Lomepal revient après presque 3 ans d’absence avec « mauvais ordre », son troisième album studio. Achat limité à 4 places par commande. Réservez votre billet ici TIM Ligne 77 : METZ > AMNEVILLE / AMNEVILLE > METZ – En provenance de Paris-Verdun Autoroute A4 , Sortie 36 Semécourt Direction Walygator (anciennement Walibi), puis Hagondange. – En provenance de Belgique- Luxembourg A31 Sortie 37 Hagondange. Prendre direction gare SNCF, puis la Ballastière. – En provenance de Strasbourg A4 Sortie 36 Semécourt. Direction Walygator (anciennement Walibi) puis Hagondange. GALAXIE

RUE DE L'EUROPE Amneville Les Thermes 57360

