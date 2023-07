Vide grenier à Galapian Galapian, 30 juillet 2023, Galapian.

Galapian,Lot-et-Garonne

Vide grenier sau coeur du village de Galapian, toute la journée. Café offert et restauration possible pour les exposants.

Sans oublier, à 11h, la visite du village commentée par le guide-bouffon Janouille! (animation gratuite).

2023-07-30 fin : 2023-07-30 17:00:00. EUR.

Galapian 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Flea market in the heart of Galapian village, all day. Coffee and snacks available for exhibitors.

And don’t forget, at 11 a.m., a tour of the village with commentary by the guide-buffoon Janouille! (free entertainment)

Mercadillo en el corazón del pueblo de Galapian, durante todo el día. Café y tentempiés a disposición de los vendedores.

No se olvide de la visita guiada por el pueblo a las 11h con el guía Janouille (animación gratuita)

Vide grenier sau im Herzen des Dorfes Galapian, den ganzen Tag. Kaffee und Essen für die Aussteller werden angeboten.

Um 11 Uhr findet eine Führung durch das Dorf statt, die von Janouille kommentiert wird! (kostenlose Animation)

Mise à jour le 2023-07-13 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas