Téléthon 2023 – Pub-Quizz GALAN Galan, 13 janvier 2024 20:00, Galan.

Galan,Hautes-Pyrénées

PUB QUIZZ à la salle des fêtes organisé par Ga-langues.

Repas + Quiz sur inscription : Adulte 15€ – Enfant 7,50€ – Bar payant.

Vous pouvez apporter un dessert à partager..

2024-01-13 20:00:00 fin : 2024-01-13 . .

GALAN à la salle des fêtes

Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie



PUB QUIZZ at the salle des fêtes organized by Ga-langues.

Meal + Quiz on registration: Adults 15? – Children 7.50? Cash bar.

You can bring a dessert to share.

PUB QUIZZ en la Salle des Fêtes organizado por Ga-langues.

Comida + Quiz previa inscripción: Adultos 15? – Niños 7,50? Barra libre.

Puede traer un postre para compartir.

PUB QUIZZ in der Festhalle, organisiert von Ga-langues.

Essen + Quiz nach Anmeldung: Erwachsene 15? – Kinder 7,50 ? Die Bar ist kostenpflichtig.

Sie können ein Dessert mitbringen, um es mit anderen zu teilen.

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65