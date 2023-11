Loto GALAN Galan Catégories d’Évènement: Galan

Hautes-Pyrénées Loto GALAN Galan, 16 décembre 2023, Galan. Galan,Hautes-Pyrénées Loto organisé par le Comité des Fêtes.

Nombreux lots : bons d’achat, viande, plateaux de fromages ….

2023-12-16 21:00:00 fin : 2023-12-16 . .

GALAN à la Salle des fêtes

Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie



Loto organized by the Comité des Fêtes.

Numerous prizes: vouchers, meat, cheese platters… Loto organizado por el Comité des Fêtes.

Muchos premios: vales, carne, bandejas de queso, etc. Lotto, organisiert vom Comité des Fêtes.

