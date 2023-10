Fête Halloween GALAN Galan, 31 octobre 2023, Galan.

Galan,Hautes-Pyrénées

– 15h : Jeux et activités pour les petits monstres (Salle des fêtes) restauration sucrée sur place.

– 15h : La quête aux mots – un jeu de piste pour petits et grands à la recherche des affreux mots.

– 22h : Bal costumé de l’Enfer avec « La Nitro » (Salle des fêtes).

2023-10-31 15:00:00 fin : 2023-10-31 19:30:00. .

GALAN à la salle des Fêtes

Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie



– 3pm: Games and activities for the little monsters (Salle des fêtes) with sweet treats on offer.

– 3pm: La quête aux mots – a treasure hunt for young and old in search of ugly words.

– 10pm: Hell Costume Ball with « La Nitro » (Salle des fêtes)

– 15.00 h: Juegos y actividades para los pequeños monstruos (Salle des fêtes) con tentempiés in situ.

– 15.00 h: La quête aux mots – una búsqueda del tesoro para grandes y pequeños en busca de palabras feas.

– 22.00 h: Baile de disfraces del Infierno con « La Nitro » (Sala de Fiestas)

– 15 Uhr: Spiele und Aktivitäten für kleine Monster (Salle des fêtes) süße Verpflegung vor Ort.

– 15 Uhr: La quête aux mots – eine Schnitzeljagd für Groß und Klein auf der Suche nach hässlichen Wörtern.

– 22 Uhr: Kostümball der Hölle mit « La Nitro » (Festsaal)

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65