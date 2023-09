6° édition Randonnée Cycliste « La Galanaise » GALAN Galan, 30 septembre 2023, Galan.

Galan,Hautes-Pyrénées

L’Association Galan Vélo Moto organise « La Galanaise ».

4 circuits : 47, 68 et 80 et 91 kms

Inscriptions : 5 € à 7h30.

Ravito, repas et récompenses..

2023-09-30 07:30:00

GALAN à la place de la Bastide

Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Galan Vélo Moto Association organizes « La Galanaise ».

4 circuits: 47, 68 and 80 and 91 kms

Registration: 5 ? at 7:30 am.

Ravito, meal and prizes.

La Asociación Galan Vélo Moto organiza « La Galanaise ».

4 circuitos: 47, 68 y 80 y 91 kms

Inscripciones: 5? a las 7h30.

Ravito, comida y premios.

Der Verein Galan Vélo Moto organisiert « La Galanaise ».

4 Strecken: 47, 68 und 80 und 91 kms

Einschreibungen: 5? um 7.30 Uhr.

Ravito, Essen und Belohnungen.

