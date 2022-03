Galaad Vice / RIFFSCAVE L’intermediaire, 25 mars 2022, Marseille.

Galaad Vice / RIFFSCAVE

L’intermediaire, le vendredi 25 mars à 20:00

Galaad Vice (Rock Prog/Indé, Marseille) C’est le 1er concert pour ce groupe fraichement formé, après avoir sorti trois singles depuis 2020. A l’origine c’est un duo né dans l’alcool au petit matin, créant des morceaux riches et puissants, prenant des influences dans des groupes tels que Foals, Led Zeppelin, Mac Demarco ou encore KGLW. Les deux sont désormais rejoints par deux bg de la scène marseillaise pour vous prodiguer du sucré, du salé, et du lourd. Sakura (2020) : [https://www.youtube.com/watch?v=VjLMaKrMrNU](https://www.youtube.com/watch?v=VjLMaKrMrNU) Tired of the Sun (2021) : [https://youtu.be/cB0epj9uvmY](https://youtu.be/cB0epj9uvmY) FB : [https://www.facebook.com/GalaadVice](https://www.facebook.com/GalaadVice) Insta : [https://www.instagram.com/galaad_vice/](https://www.instagram.com/galaad_vice/) RIFFSCAVE (Rock, Marseille) Le groupe est né d’un désir commun : retrouver l’énergie d’un rock puissant. Dès 2019, les musiciens développent un son entre rock et métal, tout en gardant un goût assumé pour les mélodies et les programmations électro. Rapidement émerge l’envie de proposer un concept complet. Une fiction est écrite afin de lier les morceaux entre eux. Le résultat est là : un univers futuriste entre monde réel et virtuel, pensé comme un jeu vidéo et teinté d’inspirations diverses (mangas, films, séries). « PERSONAL QUEST » – Vidéo clip 2021 : [https://youtu.be/i2eX623DdwM](https://youtu.be/i2eX623DdwM) « DON’T BLEED » – Répétition live 2021 : [https://youtu.be/xFnZx7LAICU](https://youtu.be/xFnZx7LAICU) FB : [https://www.facebook.com/RIFFSCAVE/](https://www.facebook.com/RIFFSCAVE/) Insta : [https://www.instagram.com/riffscave/](https://www.instagram.com/riffscave/)

5€

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille



