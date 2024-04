GALAAD, la dernière prophétie de Merlin Fécamp, jeudi 15 août 2024.

GALAAD, la dernière prophétie de Merlin Fécamp Seine-Maritime

Galaad, le fils de Lancelot, est appelé selon la légende, à découvrir le Graal mais bien des péripéties l’attendent.

Accompagné de Bohort et Perceval et guidé par la sagesse de Merlin, arrivera-t-il pourtant à vaincre le dragon qui se dresse sur son chemin ? Et quel est le secret du Graal ?

Née il y a 30 ans à Fécamp, la COMPAGNIE DU GRAAL revient à ses origines pour fêter cet anniversaire. Les récits arthuriens sont riches d’aventures exemplaires et de valeurs universelles. Le spectateur est invité à renouer avec l’Autre Monde, celui des chevaliers et des créatures de la forêt. Un spectacle tout public, à voir sous les étoiles !

Billetterie à l’office de tourisme de Fécamp et le soir même sur place.

les 14, 15 et 16 août 2024

remparts du château des Ducs Richard, rue d’Estouteville à Fécamp (propriété Choisy)

tarif 10€ (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans)

Galaad, le fils de Lancelot, est appelé selon la légende, à découvrir le Graal mais bien des péripéties l’attendent.

Accompagné de Bohort et Perceval et guidé par la sagesse de Merlin, arrivera-t-il pourtant à vaincre le dragon qui se dresse sur son chemin ? Et quel est le secret du Graal ?

Née il y a 30 ans à Fécamp, la COMPAGNIE DU GRAAL revient à ses origines pour fêter cet anniversaire. Les récits arthuriens sont riches d’aventures exemplaires et de valeurs universelles. Le spectateur est invité à renouer avec l’Autre Monde, celui des chevaliers et des créatures de la forêt. Un spectacle tout public, à voir sous les étoiles !

Billetterie à l’office de tourisme de Fécamp et le soir même sur place.

les 14, 15 et 16 août 2024

remparts du château des Ducs Richard, rue d’Estouteville à Fécamp (propriété Choisy)

tarif 10€ (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 21:15:00

fin : 2024-08-15

rue d’Estouteville

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie

L’événement GALAAD, la dernière prophétie de Merlin Fécamp a été mis à jour le 2024-04-09 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp