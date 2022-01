Gala Stand-up in the rain Le Nouveau-Siècle Lille Catégories d’évènement: Lille

### Vendredi 04 et samedi 05 février 2022 Cette citation non-attribuée illustre à merveille la visée de ce gala Stand-up in the Rain: démontrer que le Nord en a dans le micro! Et parce que c’est dans le Nord qu’on rit le plus fort, les **4 et 5 février,** le lillois **Gérémy Crédeville** et son acolyte belge **Guillermo Guiz** emmèneront sur la scène du **Nouveau Siècle** une dizaine de talents du rire au cœur d’un gala créé pour la scène de **LILLARIOUS**. Un grand temps fort conçu avec toute l’exigence et le « savoir-faire rire » du Montreux Comedy Festival bien sûr ! Programmation complète à venir. ### Infos pratiques : Dates : 04 et 05 février 2022 Heure : 20h30 Lieu : Nouveau-Siècle, Lille Prix : de 10€ à 35€

«C’est pas parce qu’on a une météo qui pue le suicide qu’on n’a pas de bons humoristes dans la région». Le Nouveau-Siècle 17 Pl. Pierre Mendès France, 59800 Lille, France Lille Lille-Centre Nord

2022-02-04T20:30:00 2022-02-04T22:30:00;2022-02-05T20:30:00 2022-02-05T22:30:00

