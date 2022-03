[Gala] Spectacle de variétés Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Gala] Spectacle de variétés Dieppe, 15 mai 2022, Dieppe.

2022-05-15 15:00:00 – 2022-05-15

Dieppe Seine-Maritime Dieppe Pour le 5ème anniversaire du Collectif Octobre Rose Dieppois passez une belle après-midi en musique à la Maison Jacques Prévert !

Les artistes Quentin Lemaitre, Perrine Hope, Nathalie Grandpierre entourés de Magalie Vaé (Gagnante de la Star Academy) et du Duo Parker, père & fils interpréteront les meilleurs morceaux de leur répertoire. Billetterie en ligne par ici : https://www.dieppetourisme.com/spectacle-varietes

