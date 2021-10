Castillonnès Castillonnès Castillonnès, Lot-et-Garonne Gala spectacle : Accordéon & French-Cancan au profit de l’Institut Bergonié Castillonnès Castillonnès Catégories d’évènement: Castillonnès

Lot-et-Garonne

Gala spectacle : Accordéon & French-Cancan au profit de l’Institut Bergonié Castillonnès, 24 octobre 2021, Castillonnès. Gala spectacle : Accordéon & French-Cancan au profit de l’Institut Bergonié 2021-10-24 14:30:00 – 2021-10-24 Salle des Fontaines D121

Castillonnès Lot-et-Garonne Castillonnès Gala-spectacle : Accordéon & French-Cancan au profit de l’Institut Bergonié de Bordeaux – centre de recherche et lutte contre le cancer.

Laurent PIRE son orchestre, ses danseuses et de nombreux artistes invités. Gala-spectacle : Accordéon & French-Cancan au profit de l’Institut Bergonié de Bordeaux – centre de recherche et lutte contre le cancer.

Laurent PIRE son orchestre, ses danseuses et de nombreux artistes invités. +33 5 53 40 67 17 Gala-spectacle : Accordéon & French-Cancan au profit de l’Institut Bergonié de Bordeaux – centre de recherche et lutte contre le cancer.

Laurent PIRE son orchestre, ses danseuses et de nombreux artistes invités. ©pierre sicaud dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Castillonnès, Lot-et-Garonne Autres Lieu Castillonnès Adresse Salle des Fontaines D121 Ville Castillonnès lieuville 44.65547#0.59056