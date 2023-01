GALA Saint-Lyphard, 9 mars 2023, Saint-Lyphard Saint-Lyphard. GALA Espace Les Coulines Rue des Chênes Saint-Lyphard Loire-Atlantique Rue des Chênes Espace Les Coulines

2023-03-09 – 2023-03-09

Rue des Chênes Espace Les Coulines

Saint-Lyphard

Loire-Atlantique Saint-Lyphard Soirée caritative au bénéfice de l’association « Univers-Sel ». En compagnie de Mikael Amisse (parrain du gala), chef exécutif du Royal La Baule. Informations et réservations (jusqu’au 31 janvier) : gala2023.olivierguichard@gmail.com +33 2 40 24 93 10 https://guichard.paysdelaloire.e-lyco.fr/ Rue des Chênes Espace Les Coulines Saint-Lyphard

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Lyphard Autres Lieu Saint-Lyphard Adresse Saint-Lyphard Loire-Atlantique Rue des Chênes Espace Les Coulines Ville Saint-Lyphard Saint-Lyphard lieuville Rue des Chênes Espace Les Coulines Saint-Lyphard Departement Loire-Atlantique

GALA Saint-Lyphard 2023-03-09 was last modified: by GALA Saint-Lyphard Saint-Lyphard 9 mars 2023 Espace Les Coulines Rue des Chênes Saint-Lyphard Loire-Atlantique Loire-Atlantique Saint-Lyphard Saint-Lyphard, Loire-Atlantique

Saint-Lyphard Saint-Lyphard Loire-Atlantique