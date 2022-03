Gala Plácido Domingo Opéra Royal Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Gala Plácido Domingo

Opéra Royal, le samedi 2 avril à 19:00

Opéra Royal, le samedi 2 avril à 19:00

Le programme fait la part belle aux chefs-d’œuvre du grand répertoire d’opéra, avec un intérêt tout particulier pour la musique française que Plácido Domingo chante avec bonheur et gourmandise. Accompagné de l’Orchestre de l’Opéra Royal sous la direction du brillant Laurent Campellone, et en duo avec l’éblouissante soprano María José Siri, Plácido Domingo arrive à Versailles en véritable légende vivante de l’opéra pour une soirée inoubliable.

En duo avec l'éblouissante soprano María José Siri, Plácido Domingo arrive à Versailles en véritable légende vivante de l'opéra pour une soirée inoubliable.

2022-04-02T19:00:00 2022-04-02T21:00:00

