Gala participatif de l’Orchestre de chambre de Paris Hôtel de Ville Paris, vendredi 21 juin 2024.

Dans le cadre de l’Olympiade culturelle et à l’occasion de la fête de la musique, l’Orchestre de chambre de Paris donnera un concert gratuit exceptionnel sur le parvis de l’hôtel de Ville le 21 juin.

Au printemps 2024, Paris va vivre au rythme d’une programmation culturelle exceptionnelle et foisonnante, à destination de toutes et tous, que la Ville de Paris a souhaité confier à des artistes de renommée internationale comme Mohammed El Khatib, Benjamin Millepied ou encore Raymond Depardon. À partir d’avril, les artistes investiront l’espace public parisien pour des rendez-vous festifs et populaires. Au-delà de ces grands événements fédérateurs, la Ville de Paris installera, pendant tout l’été et dans chaque arrondissement, des sites de festivités, qui accueilleront de nombreuses manifestations culturelles, pour faire vibrer les Parisiennes et les Parisiens, tout comme les visiteurs du monde entier, au rythme des Jeux.

À l’occasion de la Fête de la musique 2024 et de l’Olympiade culturelle, l’Orchestre de chambre de Paris présente sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris un concert de gala participatif et inclusif réunissant des artistes de renommée internationale pour un concert lyrique auxquels se joindront, pour une seconde partie participative, des jeunes musiciens issus des différents conservatoires parisiens. Ceux-ci rejoindront l’orchestre sur le parvis pour interpréter des extraits de Carmen de Bizet et le final de la 9ème symphonie de Beethoven pour une finale scénarisée, à l’occasion des 200 ans de cette symphonie, emblème européen et universel de fraternité.

