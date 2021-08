Troyes Troyes Aube, Troyes Gala International de Magie Troyes Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Gala International de Magie Troyes, 25 septembre 2021, Troyes. Gala International de Magie 2021-09-25 17:00:00 – 2021-09-25

Troyes Aube Troyes Aube 35 Eur Privilégiez le mode de réservation en ligne pour gagner du temps.

La Maison du Boulanger conseille à ses clients d’acheter tranquillement les places en ligne : facilité d’accès, visibilité des plans de salle avec disponibilités en temps réel, règlement en ligne sécurisé, billets électroniques…

Pour les achats en ligne : imprimez vos places ou téléchargez-les sur votre mobile. +33 3 25 40 15 55 http://www.maisonduboulanger.com/ Privilégiez le mode de réservation en ligne pour gagner du temps.

La Maison du Boulanger conseille à ses clients d’acheter tranquillement les places en ligne : facilité d’accès, visibilité des plans de salle avec disponibilités en temps réel, règlement en ligne sécurisé, billets électroniques…

Pour les achats en ligne : imprimez vos places ou téléchargez-les sur votre mobile. dernière mise à jour : 2021-08-02 par OT Troyes CDT Aube en ChampagneCDT Aube en Champagne

Détails Catégories d’évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Troyes Adresse Ville Troyes lieuville 48.30026#4.07503