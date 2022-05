Gala International de Magie Théâtre Municipal de Nevers, 28 mai 2022, Nevers.

Théâtre Municipal de Nevers, le samedi 28 mai à 20:00

_La Ville de Nevers, le Cercle Magique Nivernais et l’Ordre Européen Des Mentalistes vous proposent un gala réunissant un plateau d’artistes exceptionnels, de la magie et du mentalisme !_ Avec : * Laure Nourri (équipe de France de Magie), * Pourang (Meilleur spectacle de magie-mentalisme 2020-2021, * Nestor Hato (manipulation, Champion du monde de magie 2017), * Audeloy et ses colombes, * Phil et ses disciples, * Timon Krause (Hollande, Nostradamus d’Or 2016), * Gilles Rollini, * Mathias, et le vainqueur du trophée 2022 du Meilleur Mentaliste Européen. Ce spectacle, produit dans le cadre du Festival européen Nostradamus, sera présenté et animé de main de maître par François Normag.

de 14 à 17 €

Organisé dans le cadre du Festival européen Nostradamus

Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T20:00:00 2022-05-28T22:00:00