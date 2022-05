Gala international de magie Nevers, 28 mai 2022, Nevers.

Gala international de magie Théâtre Municipal Place des Reines de Pologne Nevers

2022-05-28 – 2022-05-28 Théâtre Municipal Place des Reines de Pologne

Nevers Nièvre

14 14 EUR Gala international de magie/mentalisme au Théâtre municipal à NEVERS.

Soirée présentée par F. Normag et avec Laure Nourri (équipe de France de Magie), Pourang (Meilleur spectacle de magie-mentalisme 2020-2021, Nestor Hato (manipulation, Champion du monde de magie 2017), Audeloy et ses colombes, Phil et ses disciples, Timon Krause (Hollande, Nostradamus d’Or 2016), Gilles Rollini, Mathias, et le vainqueur du trophée 2022 du Meilleur Mentaliste Européen.

Rendez-vous à 20h.

Tarifs de 14€ à 17€.

Billetterie en ligne : culture.nevers.fr ou directement au théâtre les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h et infos au 03.86.68.47.41

theatre@ville-nevers.fr +33 3 86 68 47 41 http://culture.nevers.fr/

