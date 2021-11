Gala Humour avec Elisabeth, Buffet, Denis Maréchal, Guillaume Bats… Cité des Congrès, 31 décembre 2021, Nantes.

2021-12-31 Représentations le 31 décembre 2021 à 19h30 et à 22hdans la salle 800 de la Cité des Congrès

Horaire : 19:30 21:00

40 € / 45 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

La Compagnie du Café-Théâtre a décidé de réunir quelques uns de ses humoristes “coup de coeur” pour clôturer cette année inédite ! Les stars du rire d’aujourd’hui et les découvertes de demain vous offrent un extrait de leur spectacle. Ils sont drôles, talentueux, généreux & complices, et seront là pour vous faire rire le soir du 31 décembre à Nantes. Avec Elisabeth Buffet, le duo Giroud & Stotz, Denis Maréchal, Guillaume Batz et William Pilet.Un spectacle d’1h30 pour fêter ensemble le nouvel an à Nantes.

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ 02 40 89 65 01 https://www.nantes-spectacles.com