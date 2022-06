Gala du Dojo Brestois Brest Brest Catégories d’évènement: 29200

Gala du Dojo Brestois Brest, 18 juin 2022, Brest. Gala du Dojo Brestois Dojo Brestois 51 Rue du Château Brest

2022-06-18 – 2022-06-18 Dojo Brestois 51 Rue du Château

Brest 29200 Le dojo organise le samedi 18 juin des démonstrations de judo toute la journée au Dojo Brestois. Horaire des convocations:

Cours des enfants des mardis soirs 17h30 et des mercredis 15h15

Début 10h00 Cours des enfants des mercredis 16h15 des vendredis 17h30

Début 14h00 Cours des enfants des lundis soirs 17h30 et des mercredis 14h00 et des samedis 14h00

Début 15h30 Cours des enfants des mercredis 17h30 et des samedis 17h00

