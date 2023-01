GALA DU CADRE NOIR DE SAUMUR : LE PRINTEMPS DES ECUYERS Saumur Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

GALA DU CADRE NOIR DE SAUMUR : LE PRINTEMPS DES ECUYERS
Avenue de l'Ecole Nationale d'Equitation Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

2023-04-21 – 2023-04-21

Maine-et-Loire 30 EUR L’édition 2022 réunit de nouveau le Cadre noir de Saumur et l’École royale andalouse d’art équestre de Jerez pour un gala dédié à la rencontre entre deux grandes traditions équestres. Un spectacle à ne pas manquer ! billetterie.cadrenoir@ifce.fr +33 2 41 53 50 80 https://www.ifce.fr/ Saint-Hilaire-Saint-Florent Avenue de l’Ecole Nationale d’Equitation Saumur

