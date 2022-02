Gala d’Etoiles – Saison 12 Casino Barrière Bordeaux, 22 mai 2022, Bordeaux.

Gala d’Etoiles – Saison 12

Casino Barrière Bordeaux, le dimanche 22 mai à 16:00

Cette douzieme édition, tsunami d’émotion et de grâce, emporte dans un sublime voyage au confluent du grand Répertoire et des œuvres contemporaines. Un spectacle de ballet sous le signe de la passion et de l’exigence. C’est à Alexandra Cardinale qu’on doit ce formidable événement annuel. Danseuse au Ballet de l’Opéra National de Paris (reçue première au Concours d’entrée du Corps de ballet sous la direction de Patrick Dupond), elle a dansé au cours de sa carrière les incontournables du répertoire classique (“Le Lac des Cygnes”, “Cendrillon”, “Roméo et Juliette”, “Don Quichotte” de Rudolph Noureev, les ballets de George Balanchine, de Roland Petit, Vaslav Nijinski, Jerome Robbins, Maurice Béjart…), mais aussi des œuvres contemporaines, de Pina Bausch, Angelin Preljocaj ou Wayne McGregor. En 2010, Alexandra a créé AC Opéra Ballet Production, société qui lui permet de produire et de mettre en scène des spectacles de ballets événementiels et remarquables. Avec l’aimable autorisation de Madame Aurélie Dupont, directrice de la Danse de l’Opéra National de Paris, les danseurs invités sont tous animés par les mêmes valeurs : passion, exception, exigence, engagement, recherche de la beauté et de l’émotion. “Gala d’étoiles” s’inscrit parfaitement dans la lignée des productions d’Alexandra Cardinale, qui met au centre de ses engagements artistiques la transmission de l’héritage du grand répertoire classique et la découverte de créations contemporaines. Son souhait : donner envie à chacun de pénétrer l’univers de la danse et d’être ainsi saisi d’une émotion inattendue.

A partir de 37€

“Gala d’étoiles” est un rendez-vous exceptionnel avec les nouveaux talents de la danse internationale actuelle, étoiles et solistes de l’Opéra de Paris ou de la dynamique du Ballet Julien Lestel.

Casino Barrière Bordeaux Rue du Cardinal Richaud Bordeaux Le Lac Gironde



