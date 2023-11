Gala des soldats de la paix, un moment de partage musical pour la mémoire Salle Cortot Paris, 20 novembre 2023, Paris.

Le lundi 20 novembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant

En prévente :

18€ Participation (placement libre – reçu fiscal)

35€ Soutien (placement réservé – reçu fiscal)

Vente sur place (espèces – chèque)

20€ Participation (placement libre)

15€ étudiant /-25ans

Gala commémoratif et caritatif avec au programme des œuvres de Bach, Barber, Marcello & Satie, interprétées par Denis Pascal, pianiste international et l’Orchestre à cordes de la Garde Républicaine sous la direction de François Boulanger et présenté par Olivier Bellamy.

Placé sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République, la Fédération Nationale des Anciens des Opérations et Missions Extérieures – FNAME-OPEX [https://www.fname.info] vous propose un concert donné à l’occasion du 75ème anniversaire des opérations de maintien de la Paix et de l’année commémorative “1983 Beyrouth LIBAN”. Cette soirée rendra hommage aux soldats Français morts en opérations, notamment lors de l’attentat du « Drakkar », par un programme d’œuvres classiques interprétées par des artistes internationaux. Ce gala est organisé au profit des actions en soutien aux soldats en OPEX par une tombola dotée de lots prestigieux.

Programme offert – Tenue de soirée souhaitée.

Gala des Soldats de la Paix - 20 novembre 2023 - Salle Cortot Paris

Lire cette vidéo sur YouTube

Salle Cortot 78 rue Cardinet 75017 Paris

Contact : http://www.sallecortot.com/concert/gala-des-soldats-de-la-paix.htm?idr=40389 +33683508035 events-gala2023@orange.fr https://www.facebook.com/events/644393837877003 https://www.facebook.com/events/644393837877003 https://urlz.fr/mzMr

Philippe Couillet-Bourgeois Gala des Soldats de la Paix