Gala des éleveurs équins du Berry 2024 La Celle-Condé, samedi 10 février 2024.

Samedi

Passez une soirée conviviale en compagnie des éleveurs équins du Berry passionnés.

Durant cette soirée, vous profiterez de cocktail, repas et soirée entre berrichons passionnés d’élevage et découvrez l’AEEB grâce à une présentation et la mise à l’honneur d’éleveurs du Berry méritants en 2023. Plus de 5000€ de saillies à gagner. Réservation avant le 1er Février, nombre de place limité. EUR.

Lieu-dit Les Amourettes

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire eleveursequinsduberry@gmail.com

Début : 2024-02-10 19:00:00

fin : 2024-02-10



