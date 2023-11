Gala des chansonniers Digital Village Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Gala des chansonniers Digital Village Paris, 26 novembre 2023, Paris. Le dimanche 26 novembre 2023

de 17h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Laissez vous emporter par une vague de mélodie lors de cette soirée Rejoignez nous pour une expérience musicale riche en émotions ! Laissez vous emporter par la voix de 8 artistes et leurs chansons françaises. Au programme : Krissox Valentina M & Youlia Bruno Fromentot Jean-Pierre Gréco Eddy Piof Le Chanteur Cheval Julien Novembre Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris Contact :

Digital Village
21 rue Albert Bayet
75013 Paris
Contact :
latitude longitude 48.83107099162,2.35826203709388

