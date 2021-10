Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Gironde, Lesparre-Médoc Gala des ateliers du Calm Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Lesparre-Médoc

Gala des ateliers du Calm Lesparre-Médoc, 17 juin 2022, Lesparre-Médoc. Gala des ateliers du Calm 2022-06-17 – 2022-06-18 Place Gambetta Espace François Mitterrand

Lesparre-Médoc Gironde Lesparre-Médoc EUR Pour clôturer la saison culturelle du CALM, les ateliers de danse, chant, couture et barre à terre seront sur scène afin de vous montrer le travail de toute l’année au sein des divers ateliers.

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lesparre-Médoc Autres Lieu Lesparre-Médoc Adresse Place Gambetta Espace François Mitterrand Ville Lesparre-Médoc lieuville 45.30746#-0.94083