Gala des 20 ans de Yzeure Judo Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Yzeure

Gala des 20 ans de Yzeure Judo Yzeure, 13 mai 2022, Yzeure. Gala des 20 ans de Yzeure Judo Gymnase de Bellevue 26 rue Jean Vidal Yzeure

2022-05-13 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-13 21:00:00 21:00:00 Gymnase de Bellevue 26 rue Jean Vidal

Yzeure Allier EUR présentation du club et animation par une championne médaillée olympique yzeurejudo@gmail.com +33 6 09 12 58 37 Gymnase de Bellevue 26 rue Jean Vidal Yzeure

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Yzeure Autres Lieu Yzeure Adresse Gymnase de Bellevue 26 rue Jean Vidal Ville Yzeure lieuville Gymnase de Bellevue 26 rue Jean Vidal Yzeure Departement Allier

Yzeure Yzeure Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yzeure/

Gala des 20 ans de Yzeure Judo Yzeure 2022-05-13 was last modified: by Gala des 20 ans de Yzeure Judo Yzeure Yzeure 13 mai 2022 Allier Yzeure

Yzeure Allier