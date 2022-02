Gala de Volksmusik Fessenheim Fessenheim Catégories d’évènement: Fessenheim

Haut-Rhin

Gala de Volksmusik Fessenheim, 13 mars 2022, Fessenheim. Gala de Volksmusik Fessenheim

2022-03-13 11:30:00 – 2022-03-13

Fessenheim Haut-Rhin EUR A l’affiche de cette édition, 5 artistes et groupes de renommée internationale dont le crooner belge Franck Galan, le duo autrichien Zillertal Alpensound… Tarif du concert seul ou incluant le repas choucroute garnie. Le FC Fessenheim organise son grand gala de la Volksmusik. +33 3 89 48 68 12 A l’affiche de cette édition, 5 artistes et groupes de renommée internationale dont le crooner belge Franck Galan, le duo autrichien Zillertal Alpensound… Tarif du concert seul ou incluant le repas choucroute garnie. Fessenheim

