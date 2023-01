GALA DE TWIRLING Frossay Frossay Catégories d’Évènement: Frossay

Loire-Atlantique

GALA DE TWIRLING Frossay, 10 juin 2023, Frossay . GALA DE TWIRLING Rue du Jaunais Salle de sport Frossay Loire-Atlantique Salle de sport Rue du Jaunais

2023-06-10 – 2023-06-10

Salle de sport Rue du Jaunais

Frossay

Loire-Atlantique Danse avec les Stars Twirl’ Cette année pour le gala de Twirling le thème est Danse avec les Stars !

Comme chaque année, de nombreuses prestations des danses de toute l’année seront représenter par les twirleurs du club.

Des gâteaux, des bonbons et des boissons seront en vente aux stands ! Rendez-vous le 8 Juin à 20h30 à la Salle de Frossay ! Gala de Twirling 2023 Salle de sport Rue du Jaunais Frossay

dernière mise à jour : 2023-01-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Frossay, Loire-Atlantique Autres Lieu Frossay Adresse Frossay Loire-Atlantique Salle de sport Rue du Jaunais Ville Frossay lieuville Salle de sport Rue du Jaunais Frossay Departement Loire-Atlantique

Frossay Frossay Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frossay/

GALA DE TWIRLING Frossay 2023-06-10 was last modified: by GALA DE TWIRLING Frossay Frossay 10 juin 2023 Frossay Loire-Atlantique Rue du Jaunais Salle de sport Frossay Loire-Atlantique

Frossay Loire-Atlantique