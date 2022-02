Gala de Sam Danse : la scène et moi Saint-Amand-Montrond, 24 juin 2022, Saint-Amand-Montrond.

Gala de Sam Danse : la scène et moi Saint-Amand-Montrond

2022-06-24 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-25

Saint-Amand-Montrond Cher Saint-Amand-Montrond

Cette année, le gala de Sam Danse intitulé La scène et moi contera, en mouvement et en musique, l’histoire d’une jeune fille qui souhaite apprendre à danser et qui visite des lieux mythiques de danse. Réservations uniquement par téléphone au 02 48 82 11 33 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Pass sanitaire et masque obligatoires à partir de 12 ans.

+33 2 48 82 11 33

Pixabay

Saint-Amand-Montrond

