GALA DE SAISON PALAIS DES CONGRES 1 avenue Bouloumié Vittel

2022-06-04 20:30:00 – 2022-06-04 23:00:00

Vittel Vosges Après 2 ans d’absence, le gala de saison revient cet année avec la présence exceptionnelle du chanteur Amaury Vassili au côté de l’orchestre de Vittel. +33 3 29 08 16 59 PALAIS DES CONGRES 1 avenue Bouloumié Vittel

