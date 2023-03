Gala de printemps de l’Harmonie Sainte Cécile Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage Catégories d’Évènement: Bourg-de-Péage

Drôme EUR L’Harmonie de Bourg de Péage a le plaisir de vous convier à son GALA DE PRINTEMPS 2023 !

L’Harmonie péageoise recevra pour la seconde partie l’Orchestre d’Harmonie Tournon-Tain qui est l’un des orchestres les mieux classés de la Drôme/Ardèche. ecole.musique.bdp@gmail.com +33 4 75 70 50 78 https://harmoniesaintececile.wixsite.com/leblog Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage

