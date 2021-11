Pierrelatte Pierrelatte Drôme, Pierrelatte Gala de Noël Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Pierrelatte

Gala de Noël Pierrelatte, 15 décembre 2021, Pierrelatte. Gala de Noël Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte

2021-12-15 19:00:00 19:00:00 – 2021-12-15 Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin

Pierrelatte Drôme Pierrelatte EUR 6 6 Gala de danse rock organisé par Rock Danse Attitude. contact@drome-sud-provence.com +33 4 75 04 07 98 http://www.drome-sud-provence.com/ Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte

dernière mise à jour : 2021-11-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Pierrelatte Autres Lieu Pierrelatte Adresse Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Ville Pierrelatte lieuville Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte