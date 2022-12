GALA DE NOEL Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

GALA DE NOEL Clermont-l'Hérault, 21 décembre 2022

2022-12-21 14:00:00 – 2022-12-21 18:00:00

Nous vous présentons notre gala de Noël : patinage artistique, roller dance, cheerleader sur le thème de la parade de Noël. Possibilité de patiner avant et après le spectacle qui est à 15h. Nous vous attendons nombreux pour ce moment de partage dans la fabuleuse salle du Roller Dance. Buvette, tombola avec des cadeaux à gagner. rollerdance.clermontlherault@gmail.com +33 6 85 69 35 31 https://www.roller-dance.com/

