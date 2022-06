Gala de natation Haguenau, 25 juin 2022, Haguenau.

Gala de natation

20 rue de la piscine Haguenau Bas-Rhin

2022-06-25 – 2022-06-25

Haguenau

Bas-Rhin

Comme chaque année, la Société de Natation de Haguenau (SNH) organise son gala de fin de saison à la piscine de plein air.

A partir de 17h00, les petits de l’Ecole de natation feront une démonstration de leurs progrès relayés par les jeunes et les adultes de la Natation Course sous formes de relais à thème. A 18h30, la natation artistique présentera son très attendu spectacle.

Une petite restauration sera disponible, à base de saucisses frites, et de crêpes salées et sucrées.

+33 6 15 76 14 38

