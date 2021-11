Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Gala de magie Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Gala de magie Rocher de Palmer, 14 novembre 2021, Cenon. Gala de magie

Rocher de Palmer, le dimanche 14 novembre à 15:00

9 artistes du [Cercle Magique Aquitain](https://www.facebook.com/CercleMagiqueAquitain/) montent sur la scène du [Rocher de Palmer](https://lerocherdepalmer.fr/) pour vous surprendre et vous émerveiller à l’occasion de son 21ème Gala de Magie! Un moment magique familial et participatif!

18€ / tarif réduit 12€

Venez vous émerveiller devant les spectacles des magiciens du Cercle Magique Aquitain! Rocher de Palmer 1, rue Aristide Briand 33152 Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T15:00:00 2021-11-14T16:45:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1, rue Aristide Briand 33152 Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon