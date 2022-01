Gala de magie « Magissimo » Sainte-Foy-la-Grande, 18 mars 2022, Sainte-Foy-la-Grande.

Gala de magie « Magissimo » Salle Clarisse Brian 8 Rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande

2022-03-18 – 2022-03-18 Salle Clarisse Brian 8 Rue Jean-Louis Faure

Sainte-Foy-la-Grande Gironde

EUR 12 15 Gala de magie « Magissimo ».

Avec Sophie, quick change et circassienne, Sébastien Be, humoriste et magicien, Serge Arial, présentateur et magicien, ainsi que Youri, magicien.

Ce spectacle est offert à 50 bénéficiaires et bénévoles d’associations caritatives.

+33 5 57 69 17 26

L’Ebénisterie

Salle Clarisse Brian 8 Rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande

