Tourbes Tourbes Hérault, Tourbes GALA DE L’IMAGE Tourbes Tourbes Catégories d’évènement: Hérault

Tourbes

GALA DE L’IMAGE Tourbes, 7 novembre 2021, Tourbes. GALA DE L’IMAGE Tourbes

2021-11-07 17:00:00 – 2021-11-07

Tourbes Hérault Tourbes L’association Chant et couleur présente le Gala de l’Image.

Visionnage de montages audiovisuels primés tels que : Une rencontre improbable d’Annie Logeais, Les oubliés de Laure Gigou, Balade des cimetières de guy Mazars…

Au Foyer des Campagnes de Tourbes à partir de 17h.

Libre participation aux frais. L’association Chant et couleur présente le Gala de l’Image.

Visionnage de montages audiovisuels primés tels que : Une rencontre improbable d’Annie Logeais, Les oubliés de Laure Gigou, Balade des cimetières de guy Mazars… masmariehelene@gmail.com L’association Chant et couleur présente le Gala de l’Image.

Visionnage de montages audiovisuels primés tels que : Une rencontre improbable d’Annie Logeais, Les oubliés de Laure Gigou, Balade des cimetières de guy Mazars…

Au Foyer des Campagnes de Tourbes à partir de 17h.

Libre participation aux frais. Tourbes

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Tourbes Autres Lieu Tourbes Adresse Ville Tourbes lieuville Tourbes