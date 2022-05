Gala de l’Illustre – Quinzaine des Illustres Arbois, 9 juin 2022, Arbois.

Gala de l’Illustre – Quinzaine des Illustres ESPACE PASTEUR 1 Place Notre-Dame Arbois

2022-06-09 19:30:00 – 2022-06-09 23:00:00 ESPACE PASTEUR 1 Place Notre-Dame

Arbois Jura

EUR 50 Jeudi 9 juin

>18.00-18.30 : Pasteur, entre cour et jardin. Atelier Danse du Collège Pasteur. Promenade Pasteur.

>19.30-23.00 : Gala de l’Illustre autour d’un menu Pasteur et de chansons pasteurisées, non pasteurisées et pasteurisantes. Résa. au 03 84 66 11 72. (50€). Espace Pasteur.

Menu du Gala – 50€ boissons comprises (vins d’Arbois)

Coupe de crémant Blanc du Jura – Fruitière vinicole d’Arbois

Foie Gras au Macvin et sa confiture de Figues (maison)

Truite Fumée des Planches

Suprême de Poulet aux Morilles et Vin Jaune, Riz aux Petits Légumes

Polinois et Comté

Tarte Tatin et glace vanille

Public : Tous public

Modalités : Sur réservation

Paiement à l’ordre de EPCC Terre de Louis Pasteur

Adresse : Maison de Louis Pasteur – Gala de l’illustre – 83 rue de Courcelles 39 600 ARBOIS

maisonarbois@terredelouispasteur.fr +33 3 84 66 11 72 https://www.terredelouispasteur.fr/2022/05/03/9-juingala-de-lillustre-espace-pasteur-arbois/

ESPACE PASTEUR 1 Place Notre-Dame Arbois

dernière mise à jour : 2022-05-18 par