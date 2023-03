Gala de l’asso Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Catégories d’Évènement: Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

Saône-et-Loire

Gala de l'asso, 1 avril 2023, Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

2023-04-01

Saône-et-Loire EUR 50 artistes en herbe seront sur scène pour vous présenter leur spectacle ! Venez les applaudir et (re)découvrir leurs différentes disciplines (Eveil à la danse, Modern Jazz, Ensemble vocal Marmit’Song, Ateliers d’écriture et Kick Boxing).

Avec Chloé CARRENO, Christophe MONTFORT, Annie FOURNEL, Karim BOUTENOUNE

Tarif : Prix libre

Buvette sur place

Horaire : 20H30

Lieu : Salle des Fêtes de St Maurice Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

