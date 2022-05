GALA DE KARATÉ Hettange-Grande Hettange-Grande Catégories d’évènement: HETTANGE GRANDE

GALA DE KARATÉ Hettange-Grande, 7 mai 2022, Hettange-Grande. GALA DE KARATÉ Hall omnisport 5 rue de Pédérobba Hettange-Grande

2022-05-07 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-07 Hall omnisport 5 rue de Pédérobba

Hettange-Grande Moselle Le club de karaté d’Hettange-Grande vous invite à un gala de karaté. Ce sera l’occasion de découvrir des démonstrations de cette discipline. Katas traditionnels, bunkaïs, katas artistiques, coups de pieds sautés ,techniques de sel-défense seront à découvrir. kc.het@live.fr Hall omnisport 5 rue de Pédérobba Hettange-Grande

