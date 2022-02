Gala de judo Gymnase Séguinaud Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gala de judo Gymnase Séguinaud, 20 mars 2022, Bassens. Gala de judo

Gymnase Séguinaud, le dimanche 20 mars à 08:00

La section des Arts Martiaux organise un tournoi de judo pour les minis-poussins et poussins. C’est l’occassion de soutenir nos judokas en herbe ! Buvette et restauration sur place ( en extérieur). Accès sous réserve des règles sanitaires en vigueur.

Entrée libre

Tournoi ouvert aux jeunes judokas poussins et mini-poussins. Gymnase Séguinaud chemin du grand came, 33530 Bassens Bassens Gironde

2022-03-20T08:00:00 2022-03-20T20:00:00

