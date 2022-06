Gala de gymnastique à Fresnoy le Grand Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand Catégories d’évènement: Aisne

Aisne Fresnoy-le-Grand Le club de gymnastique La Fresnoysienne fête ses 130 ans lors d’un grand gala le samedi 25 juin à 18 heures à Fresnoy-le-Grand.

