Gala de fin d'année Clèdes

Landes

25 juin 2022

2022-06-25 20:30:00 – 2022-06-25 22:30:00

Des chorégraphies hautes en couleurs et en rythme autour d'un thème qui parlera à tout le monde : la famille ! Le dynamisme du danseur et des danseuses sur scène vous emportera dans une histoire entre rêves, souvenirs et réalité. Un bon moment à partager après ces années sans se retrouver sur scène. Les membres de l'association vous attendront dans le respect des règles sanitaires en vigueur à ce moment là !

