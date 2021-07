Gala de danses orientales et tribales Fuveau, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Fuveau.

Gala de danses orientales et tribales 2021-07-03 – 2021-07-03 chemin de Masse Gymnase du collège Font d’Aurumy

Fuveau Bouches-du-Rhône

Les écoles et leurs professeurs Nathalie et Anastasia vont vous mettre des paillettes plein les yeux avec leurs élèves motivé(e)s pour vêtir leurs plus beaux atours, et oser se présenter devant vous.

Car, il en faut, du courage, pour danser devant un public après cette année compliquée pour les asso de danse, croyez-nous !

Alors, venez découvrir et applaudir, en toute simplicité, vos artistes d’un soir.

Après tout, le monde artistique commence par là…

Spectacle de fin d’année des élèves des écoles de danses DiVali, Mayeba et Tribal AnimA.

divali.lahochi@gmail.com +33 7 86 96 04 58

