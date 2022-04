GALA DE DANSE Vittel Vittel Catégories d’évènement: Vittel

GALA DE DANSE Vittel, 14 mai 2022, Vittel. GALA DE DANSE Vittel Espace Alhambra 38 place de la Marne Vittel

2022-05-14 20:30:00 – 2022-05-14 22:30:00

Vittel Vosges Vittel Les classes de danse de l’École Municipale de Musique et Danse de Vittel et leur professeure, Manon GRY vous présentent leur spectacle annuel sur le thème “Au fil des saisons” musique@ville-vittel.fr +33 3 29 08 24 47 http://www.ville-vittel.fr/ PHOTO VILLE DE VITTEL

