GALA DE DANSE « VIENS JE T’EMMÈNE » Agde, samedi 15 juin 2024.

GALA DE DANSE « VIENS JE T’EMMÈNE » Agde Hérault

Spectacle de danse annuel d’Envie Danse.

Aussi loin que les pas me portent, aussi riches soient les instants qui passent et intenses les minutes qui s’envolent, certains liens jamais ne se détachent.

Sortir de sa cage, déployer ses ailes, s’envoler plus loin et plus haut.

Traverser les frontières et les années, croiser un sourire, une couleur ou un parfum pour faire vibrer à nouveau.

Un instant, une existence, la vie est un ballet, on ne la danse qu’une fois.

> Première vente des places le 25 mai 2024 à partir de 13h

Ecole de danse Envie Danse

Rue montée de joly , Agde,

Informations et réservations 07.70.02.96.30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15

fin : 2024-06-16

Rond-Point Carré d’as

Agde 34300 Hérault Occitanie ecoleenviedanse@gmail.com

L’événement GALA DE DANSE « VIENS JE T’EMMÈNE » Agde a été mis à jour le 2024-03-28 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE