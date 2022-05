Gala de danse Studio 8 Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes Hautes-Pyrénées Bienvenue au traditionnel Gala de danse annuel de fin d’année de l’école Studio 8 ! Installé à Tarbes depuis les années 70, Studio 8 est une référence depuis plusieurs générations.

L’école innove et devance parfois les courants artistiques, et les façons d’enseigner. Retrouvez au Studio 8 un Monde Danses : Classique, Jazz, Street Jazz ! > Réservations à Studio 8 (39 rue Massey à Tarbes) par mail ou téléphone studio8danse@orange.fr +33 6 24 54 28 66 TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes

