Saint-Saëns Seine-Maritime Saint-Saëns Rdv au ciné-théâtre ! Les professeurs de danse de l’ASCPB nous font le plaisir de présenter un spectacle riche en chorégraphies variées : à ne surtout pas manquer ! Un seul spectacle mais deux horaires à noter : 18h30 et 20h30, afin d’accueillir le plus grand nombre !

Rdv au ciné-théâtre ! Les professeurs de danse de l'ASCPB nous font le plaisir de présenter un spectacle riche en chorégraphies variées : à ne surtout pas manquer ! Un seul spectacle mais deux horaires à noter : 18h30 et 20h30, afin d'accueillir le plus grand nombre !

Billetterie sur réservation.

Saint-Saëns

