Les associations Jazz Evolution pour le Modern Jazz, Associés Crew pour le hip-hop, et l’OCAC pour la danse classique proposent à tour de rôle, un spectacle à l’occasion du gala de danse annuel.

tout public

Classique, modern jazz, et hip hop, trois styles de danses à découvrir lors du gala annuel de danse. Rocher de Palmer 1, rue Aristide Briand 33152 Cenon Cenon Gironde

